Con la Dieta del tè verde perdi 5 chili in una settimana

Il segreto sta nei polifenoli, fra cui spicca l’EGCG, un principio attivo che aumenta la termogenesi, il processo che consente di eliminare i cuscinetti adiposi, e aiuta a depurare i fegato. Come funziona la dieta del tè verde? Per perdere sino a 5 chili a settimana non dovrete fare altro che gustare questa bevanda ogni giorno.

La giornata inizia con una bella tazza di tè, accompagnata da cereali integrali e frutta di stagione. Potete berlo caldo o freddo, consumandolo anche a merenda, quando avvertite i primi morsi della fame in vista del pranzo. Inserite la bevanda benefica anche negli altri pasti, accompagnandola all’acqua per mantenere l’organismo idratato e migliorare la digestione. Infine potete gustarla prima di andare a dormire, per favorire il riposo e depurare il corpo, alleviando ansia e stress.

Come sempre prima di iniziare la dieta del tè verde è fondamentale rivolgersi ad uno specialista che saprà indicarvi se si tratta del regime dimagrante adatto alle vostre esigenze. Il tè verde infatti contiene la teina, una sostanza con effetti simili a quelli della caffeina, in grado di stimolare il sistema nervoso. Per questo motivo presenta delle controindicazioni ed è sconsigliato per alcune persone.

