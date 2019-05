Di Maio:Lega mandi via sindaco Legnano

fattoquotidiano : Europee, Di Maio: “Singolare che Lega si vada ad alleare con Juncker, con quelli che hanno rappresentato l’austerit… - AnnaAscani : Per Di Maio la poltrona viene prima dell'onestá: ripete a ogni arresto che la Lega è un partito di corrotti ma poi… - fattoquotidiano : Radio Radicale, Giachetti: “Inizio sciopero sete. Mi appello a Salvini e a Di Maio, al quale mi lega un’amicizia pe… -

"Lacome altri partiti dovrebbe mettere fuori dal partito ildi, arrestato per corruzione. Punto. Poi possiamo andare avanti come governo, non è un tema nazionale ma locale". Lo ha detto il vicepremier Di, ospite di Agorà su Rai3, parlando della nuova tangentopoli e della "emergenza corruzione". "Da me chi sbaglia, lo metto fuori in 30 secondi",ha detto. Poi:"Il M5S non voterà mai un legge di Bilancio per aumentare il debito pubblico".(Di venerdì 17 maggio 2019)