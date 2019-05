Allegri e il mondo Juve | storia di un amore mai nato nonostante vittorie e record

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) 16 luglio 2014: Massimilianoè l’allere dellantus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte,ntino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimilianoe la società torinese divorziano, motivazioni ancora ignote ma contesto simile a quello di cinque anni fa. Perché la verità è che glintini non hanno mai realmente amato l’allere livornese. Un feeling mai sbocciato, anche a causa del carattere del tecnico toscano: spigoloso, irascibile, lontano anni luce da quello stilesuperato nei fatti, ma ancora tanto decantato. Nel mezzo, però, c’è un lustro difficilmente ripetibile in termini di ...

tuttosport : #Allegri-#Juventus: la notizia fa il giro del mondo ?? - pisto_gol : Ogni tanto è opportuno ricordare il sondaggio del CorSport sul Miglior Allenatore del Mondo: che per la Giuria di E… - salpaladino : RT @salpaladino: La Juve è il club più importante del mondo, un onore essere qui. Allegri? È il più bravo di tutti, non sarà facile ripeter… -