Tre tenta i clienti di gestori virtuali con la Play Power Digital a 6 | 99 euro al mese

Milano - malato di slot tenta suicidio in auto col gas/ Polizia lo salva in exTremis : Milano, muratore 66enne malato di slot tenta suicidio in auto riempiendola col gas. "Sto rovinando la mia famiglia", ma la Polizia lo salva in extremis.

Klopp - la tentazione della Juve e olTre 10 milioni ormai pronti : il retroscena : Oggi è tra gli allenatori più desiderati sulle panchine di tutto il mondo; la Juventus però è la squadra italiana che ci ha fatto il pensiero più concreto, una storia di oltre due mesi fa che non è ...

In attesa del summit con la Juve - il PSG starebbe tentando Allegri con un'offerta monsTre : La Juventus, vinto l’ottavo scudetto consecutivo e fuori dalla Champions League, sta pensando alla stagione prossima. La priorità al momento è stabilire se al timone ci sarà ancora Massimiliano Allegri e solo quando se ne avrà la certezza, allora si andrà sul mercato per cercare qualche pedina di spessore che possa dare uno scossone ad un gruppo che, nonostante Cristiano Ronaldo, è diventato abitudinario. Aspettando il summit Subito dopo ...

Ha ucciso il negoziante di Viterbo per 600 euro di vestiti : preso un 22enne americano | AlTre tentate truffe erano andate male : Sarebbe un sudamericano di 22 anni il responsabile del brutale omicidio di Norveo Fedeli, il commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio nel centro storico. L'uomo, fermato in strada daicarabinieri di Capidimonte, è ora sotto interrogatorio. Sarebbe già stato nella boutique della vittima

Arrestato veterano Usa convertito all'islam. Pianificava attentato contro esTremisti destra : Voleva vendicare gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda con un attentato durante una manifestazione a Long Beach, in California . Le autorità, però, l'hanno fermato in tempo. Secondo quanto ...

Coprire NoTre Dame con una serra? Sarà contenta Greta : Dopo l'incendio che ha distrutto la guglia e il tetto di Notre Dame, il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che Sarà organizzato un concorso internazionale di architettura per la ricostruzione della cattedrale. L'obiettivo è “dare a Notre Dame una nuova freccia adattata alle tecni

Attentati Sri Lanka - 9 kamikaze in azione. OlTre 350 vittime - : Nuovi arresti per la strage di Pasqua: i sospettati sono 58. Uno degli attentatori aveva studiato in Gran Bretagna e poi si era specializzato in Australia. Il sottosegretario alla Difesa: molti dei ...

Formula 1 - tristezza infinita per Magnussen dopo gli attentati in Sri Lanka : Tremendo lutto per il suo sponsor : Il pilota danese ha mostrato la sua vicinanza all’amico Anders Povlsen, suo sponsor personale che ha perso tre figli nell’attentato in Sri Lanka Durissimo colpo per Kevin Magnussen a pochi giorni dal Gp d’Azerbaijan, il pilota danese infatti è venuto a conoscenza della morte di tre dei quattro figli di un suo carissimo amico, venuti a mancare in seguito agli attentati avvenuti la domenica di Pasqua in Sri Lanka. Photo4 / ...

Salvata in exTremis! Giovane mamma tenta il suicidio gettandosi dal balcone : Una donna di 35 anni madre di due bimbi di Ivrea ha tentato di togliersi la vita nel pomeriggio di Pasqua gettandosi dal balcone, ma è stata afferrata al volo dai poliziotti. E' accaduto il giorno di Pasqua, nel tardo pomeriggio, quando la signora si è affacciata dal balcone della palazzina di via Galvani in cui vive e ha minacciato di farla finita gettandosi nel vuoto, un gesto che aveva tentato di fare altre volte. Alcuni vicini di ...

ATTENTATI SRI LANKA/ Musulmani - Tamil - buddhisti : Tre esTremismi - Tre ipotesi : ATTENTATI Sri LANKA: chi c'è veramente dietro la strage di cristiani? Gli islamisti non sono l'unica ipotesi. Anche buddhisti e Tamil vanno considerati

Sri Lanka - il patron di Asos ha perso Tre dei 4 figli negli attentati. Il post su Instagram pochi giorni prima : Il patron di Asos, Anders Holch Povlsen, ha perso tre dei suoi quattro figli negli attentati in Sri Lanka. Povlsen, 46 anni, fondatore della nota catena di abbigliamento, è anche il...

Sri Lanka - tra le vittime degli attentati anche Tre figli del patron danese di Asos : Tra le quasi 300 vittime degli attentati di Pasqua nello Sri Lanka ci sono anche tre dei quattro figli del miliardario danese Anders Holch Povlsen, proprietario della catena Bestseller e principale azionista della britannica Asos, noto colosso dell’abbigliamento. La notizia, riporta dal Guardian, è stata poi confermata dalla famiglia. Prima dell’annuncio, il ministro degli Esteri danese Anders Samulesen aveva fatto sapere che tre ...

Sri Lanka - 290 morti negli attentati. Trovati 87 detonatori e alTre due bombe | : Un «gruppo jihadista locale» dietro agli attacchi. Tra i morti ci sono 32 stranieri (nessun italiano), 24 gli arrestati

Bloccati con l'auto menTre tentato di attraversare il colle : Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 21 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero sul colle della Scala di sette persone che a bordo di due auto volevano attraversare il confine. ...