Resta incinta mentre è in carcere | la confessione sotto choc | «Non mi ricordo niente»

(Di giovedì 16 maggio 2019) Latoni Daniel PaiyKree, 26 anni di Coosa, in Alabama, sta scontando una condanna a 17 mesi diper omicidio ed è rimastadietro le sbarre. La storia, riportata dai media anglosassoni, ha fatto il giro del web perché la famiglia teme che sia stata stuprata e minacciata. Lei, che sta portando avanti la gravidanza, dice di non riuscire a spiegarsi come sia stato possibile. La ragazza è finita in prigione perché era alla guida dell’auto su cui è salito l’ex fidanzato Ladaniel Tuck, colpevole di aver derubato e ucciso un uomo di 87 anni nel dicembre 2017. La ragazza non è stata condannata in via definitiva, ma per lei erano state decise misure cautelari e restrittive. Ora, date le sue condizioni, sarà trasferita in un altro penitenziario. I famigliari hanno chiesto alla polizia di indagare,la ragazza afferma di non ricordare nessun rapporto sessuale. ...

