Nuova protesta a Casal Bruciato contro lo sfratto di una 72enne | Raggi va dall' anziana

Forza Nuova vuole impedire la conferenza di Mimmo Lucano : la politica protesta : Lectio magistralis del sindaco di Riace alla Sapienza prevista per il prossimo lunedì. Forza Nuova annuncia: 'Non lo possiamo tollerare, pronti a bloccarlo'

Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Roma - Nuova protesta contro i rom : altissima tensione | Minacce alla famiglia che vuole restare : Parole violente al passaggio di una nomade con una bimbamentre rientravano nella palazzina, scortate dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Al loro arrivo si è creato un vero e proprio parapiglia con insulti all'indirizzo dei rom da parte degli abitanti

Casal Bruciato - Nuova protesta contro i rom. L’assenza dello Stato è un pugno nello stomaco : Era l’estate del 1935 quando la propaganda nazista anti-ebraica assestava un altro colpo e nei negozi e nei ristoranti tedeschi apparvero i famigerati cartelli “vietato l’ingresso agli ebrei”. Nell’Italia del pre-fascismo si sta preparando qualcosa del genere, basta sostituire parole e contesti. A Roma è ormai il terzo caso, negli ultimi due mesi, in cui è possibile affermare che per quanto riguarda le case popolari “è vietato l’ingresso ai ...

Belgrado : Nuova protesta contro Vucic : Alcune migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza in serata nel centro di Belgrado per protestare contro la politica ritenuta 'autoritaria...

Genoa - Nuova protesta : tifosi fuori dallo stadio contro la Spal : Il campionato è entrato nella sua fase finale e inizia a sentirsi sempre più forte la pressione per le squadre che che hanno la necessità di ottenere punti preziosi per garantirsi la permanenza in Serie A. Tra queste c’è il Genoa, reduce dalla sconfitta contro il Torino e in una situazione che lascia poco tranquilli. […] L'articolo Genoa, nuova protesta: tifosi fuori dallo stadio contro la Spal è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Rom - Nuova protesta Roma : casa a italiani : 14.20 "Noi gli zingari qui non li vogliamo, quella casa deve andare a un italiano". Così gli abitanti di casal Bruciato,Roma,scesi in strada per protestare contro l'assegnazione di una casa a una famiglia nomade di 5 persone che aveva i requisiti ed era in graduatoria. "Quella casa ora l'ha occupata una ragazza con un bimbo di sei mesi - dice un'abitante - dormiva in macchina. Meglio un'italiana, ci deve stare lei. I rom non devono tornare o ...

Torre Maura - virale 15enne contro Casapound. Sabato Nuova protesta : Non si fermano le protesta a Torre Maura contro l'arrivo di alcune famiglie rom : in una nota CasaPound Italia annuncia una manifestazione per Sabato mattina : "Siamo gli unici presenti nelle ...

Torino - protesta davanti al Comune contro la Nuova Ztl : manifestanti contestano la sindaca Appendino : Alcune centinaia di commercianti hanno protestato davanti al Comune di Torino contro l’ipotesi della nuova Ztl. La sindaca Chiara Appendino, scesa tra le persone, è stata contestata dai manifestanti che non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti. “La nostra priorità è l’ambiente – ha detto la sindaca accerchiata dai manifestanti -. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani ...