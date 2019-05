Mutui | prestiti e bollette | le rate non pagate toccano il record di 82 | 3 miliardi

ilsole24ore

(Di giovedì 16 maggio 2019) Scadenze del mutuo sulla casa,di finanziamento non saldate per tv o auto,di utilities e tlc. Ma anchechirografari non onorati o fatture non. Una montagna di debiti “dimenticati”, contratti da famiglie e imprese, che nel 2018 ha raggiunto il suo livello: 82,3di euro. In netto peggioramento il rapporto tra gli importi affidati e quelli recuperati...

davidealgebris : Torno da 3 giorni in USA. I piu grandi investitori si chiedono a) perche’ Italia fatto una manovra che ha ucciso ec… - petergomezblog : Spread, venduti in asta 6,5 miliardi di Bot a un anno con tassi in leggera salita. A marzo invece calano quelli sui… - AntonioGrzt : @borga_lor Ma qua non si sta mettendo in discussione l'aumento dello spread (innegabile), bensì la correlazione con… -