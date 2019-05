Internazionali d’Italia | la Bertens soffre ma batte al terzo Suarez Navarro

LIVE Nadal-Basilashvili - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : ottavo di finale agevole per il maiorchino : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! In campo Roger Federer - sotto con Coric! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 - primo set dominato dal croato su un Federer troppo falloso : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Internazionali d’Italia 2019 : Fabio Fognini conquista gli ottavi di finale. Albot sconfitto in due set : Fabio Fognini centra l’obiettivo e conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. L’azzurro ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 il moldavo Radu Albot (n.44 del ranking) in 1 ora e 47 minuti di gioco. Una partita in cui il ligure non ha brillato particolarmente, forse un po’ condizionato da una forma fisica non eccellente. Il problema alla gamba si è evidenziato anche ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! In campo Roger Federer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia - Fognini fa sorridere il Foro italico : ottavi di finale raggiunti! : Internazionali d’Italia, Fognini ha vinto contro Albot in due set e troverà questa sera Tsitsipas agli ottavi di finale Internazionali d’Italia, Fabio Fognini è l’unico italiano che è riuscito a vincere in questo pomeriggio con qualche delusione per i nostri colori. Il tennista ligure ha superato Albot in due set, approdando dunque agli ottavi di finale dove troverà Tsitsipas, il giustiziere di Sinner. 7-6 6-3 per Fognini ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 6-3 - l’azzurro vola agli ottavi di finale! Il ligure è atteso dal match in serata contro Tsitsipas : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Marco Cecchinato sconfitto con un doppio 6-3 da Philipp Kohlschreiber : Nell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia di Roma Marco Cecchinato è stato battuto con un doppio 6-3 dal veterano tedesco Philipp Kohlschreiber. Nel primo set il siciliano ha subito strappato il servizio all’avversario andando in vantaggio per 2-0 e poi per 3-1 ma da lì ha subito una serie di cinque giochi consecutivi e ben tre break da parte del 35enne bavarese che ha chiuso il primo parziale in soli 31 minuti. Kohlschreiber ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 4-3 e break per l’azzurro al Pietrangeli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

Internazionali d’Italia - anche Berrettini ko : Schwartzman ai quarti di finale : Internazionali d’Italia, Schwartzman ai quarti di finale dopo aver superato in due set l’azzurro Matteo Berrettini Internazionali d’Italia, Matteo Berrettini eliminato dal torneo, dopo le sconfitte di Cecchinato e Sinner. Un pomeriggio non positivo per gli italiani, con Fognini che è ancora in campo contro Albot. Berrettini ha perso contro l’argentino Schwartzman che dunque passa ai quarti di finale del torneo. 6-3 ...

Internazionali d’Italia : Muguruza si ritira contro Azarenka - cade Venus - vola Mladenovic : Internazionali d’Italia, Joana Konta ai quarti di finale così come la Azarenka che ha usufruito del ritiro della Muguruza Internazionali d’Italia, risultati importanti in questo pomeriggio nel torneo WTA. La Muguruza si è ritirata sotto nel punteggio 6-4 3-1 contro la Azarenka, la quale dunque vola ai quarti di finale del torneo. Stessa sorte per la sorprendente Joana Konta, la quale ha vinto contro Venus Williams col ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 0-3 il punteggio al Pietrangeli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 4-3. Torna avanti l’azzurro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

Internazionali d’Italia - Kyrgios scatenato anche sui social : deride Ruud per la sua esultanza dopo la vittoria [VIDEO] : Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha commentato in modo ironico l’esultanza di Ruud dopo la vittoria a tavolino Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha perso la testa oggi, facendosi cacciar via dal campo dall’arbitro e regalando la vittoria al norvegese Ruud durante il terzo set. Il suo avversario ha festeggiato il successo in modo molto acceso, nonostante la vittoria a tavolino per l’espulsione di ...