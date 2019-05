Il riconoscimento facciale avrà anche dei lati positivi

San Francisco ha vietato alla polizia di usare il riconoscimento facciale : La città e la contea di San Francisco hanno approvato un'ordinanza che mette ufficialmente al bando le tecnologie per il riconoscimento facciale da uffici pubblici e organi di controllo del territorio. Prima nel suo genere, la misura è stata votata martedì dall'assemblea dei supervisor della città, che hanno così deciso di “mettere fine a una invasiva sorveglianza delle aree pubbliche”. Leggi anche il blog di Riccardo Luna “Questo è davvero ...

Usa - San Francisco vieta il riconoscimento facciale : minaccia la privacy : La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere utilizzata anche per prendere di mira alcune minoranze

Il comune di San Francisco ha vietato l’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale da parte delle autorità cittadine : Il Board of Supervisors di San Francisco, l’organo legislativo della città californiana, ha vietato l’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale da parte delle autorità cittadine, come la polizia e i gestori del trasporto pubblico. È la prima città degli Stati

Usa - San Francisco vieta il riconoscimento facciale : minaccia la privacy : La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere utilizzata anche per prendere di mira alcune minoranze

Le foto degli utenti dell’app Ever usate per creare un sistema di riconoscimento facciale da vendere a terzi : Stando a quanto riportato da NBC News, le foto caricate su Ever sono usate per addestrare il sistema di riconoscimento facciale dell'azienda L'articolo Le foto degli utenti dell’app Ever usate per creare un sistema di riconoscimento facciale da vendere a terzi proviene da TuttoAndroid.

Chiunque prenderà un aereo negli Usa verrà sottoposto a riconoscimento facciale? : Una telecamera di sorveglianza a Tianjin, Cina (foto: Giulia Marchi/Bloomberg) Tra qualche anno, i documenti ai gate d’imbarco potrebbero non servire più. Il Dipartimento americano per la sicurezza interna vuole arrivare a utilizzare sistemi di riconoscimento facciale nel 97% degli aeroporti statunitensi nei prossimi 4 anni. Se l’obiettivo fosse realizzato, quasi tutte le persone in procinto di prendere un aereo dovrebbero cedere i ...

La Cina sta usando le tecnologie di riconoscimento facciale per sorvegliare gli Uiguri : La Cina sta utilizzando il riconoscimento facciale per sorvegliare uno specifico gruppo etnico, la minoranza degli Uiguri . Lo rivela un'inchiesta del New York Times. Né la tecnologia né la ...

Perché in Amazon c’è una guerra interna contro il riconoscimento facciale : Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Vietare che Amazon venda il suo sistema di riconoscimento facciale a governi che potrebbero abusarne per sopprimere libertà civili, censurare gli oppositori e discriminare gli immigrati. È questo l’obiettivo di alcuni azionisti della piattaforma di ecommerce, che sono pronti a dare battaglia all’assemblea annuale, in calendario il prossimo 22 maggio. Rekognition, il programma cloud ...

Il riconoscimento facciale di Amazon? Per gli esperti è il Ku-Klux-Klan 2.0 : Sta venendo il giorno in cui quella specie di sorriso giallo che appare nel logo non coinciderà con lo stato d’animo degli utenti. Parliamo di Amazon, quella che poco alla volta si è guadagnata le simpatie di chi vuol fare acquisti online nonostante il trattamento riservato ai dipendenti fosse diametralmente opposto a quello concepito da Adriano Olivetti o dai tanti altri personaggi che nel mondo tecnologico hanno equilibrato il profitto ...