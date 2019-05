Il candidato chiede più sicurezza per Fidenza | ma ha commesso 40 reati

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Voglio fare in modo che anchepossa ritornare ad essere sicura”. Neanche 10 giorni fa scriveva così su Facebook dando notizia dellla sua decisione di candidarsi a consigliere nel comune vicino Parma. Ma la candidatura di Riccardo Sala, 35 anni, nelle lista di Fratelli d’Italia, è durata un batter d’occhio.Questo perché al momento della pubblicazione del suo certificato penale, sono saltati fuori ben 40e due provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Quasi tutti furti in abitazione e tentativi di furto, ma ci sono anche un incendio, un danneggiamento seguito da incendio e porto di armi. C’è poi anche una pena accessoria di interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Data la situazione, il partito di Giorgia Meloni ha deciso di ritirare la candidatura delper la ...

