Fiorello in Rai Lo showman tratta per web | radio e tv al posto di Fazio

Fiorello ritorna in Rai e Fazio trasloca sul Due - : Laura Rio Avanzate le trattative per arruolare lo showman sul web e non solo. Taglio di stipendio al conduttore Un po' meno soldi a Fabio Fazio. E un po' di soldi per Fiorello. Ecco come potrebbe essere la prossima Rai se i progetti e le trattative in corso andassero a buon fine. Perché proprio mentre proseguono gli incontri tra i vertici Rai nella persona dell'ad Fabrizio Salini e i manager di Fazio per trovare un accordo per la ...

Fiorello - la trattativa segreta con la Rai : gli mettono in mano un intero canale? : Tra Fiorello i vertici della Rai ci sarebbe una segretissima trattativa in corso per riportare lo showman in viale Mazzini. Secondo Repubblica, l'ad Fabrizio Salini sarebbe molto vicino al colpaccio già sfumato a Mario Orfeo nel 2018. Stando alle ultime indiscrezioni, il confronto tra Salini e Fiore

Rai Play - Fiorello sarà il nuovo volto di punta? Salini e la trattativa "segreta" : Sono ore senz'altro concitate in Rai. Ci sono il "caso Fazio" e l'incertezza dei palinsesti estivi a tenere banco, mentre l'ad Fabrizio Salini - zitto zitto - prova a mettere a segno un colpo da 90. Secondo quanto riportato da Giovanna Vitale sulle pagine di Repubblica, infatti, l'amministratore delegato "a riparo da occhi e orecchi indiscreti" starebbe lavorando per riportare Fiorello in Rai. Se ne parla ciclicamente da anni e nel 2018 ...

Ascolti 4 aprile 2019. Carrà e Fiorello ripartono da Raitre sotto il 10%. Buon risultato per SkyUno con la finale di MasterChef : Ascolti Tv di giovedì 4 aprile 2019 . Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5 milioni di spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale 5 Quasi Amici 2 milioni e il 9,7% di share. Su Rai2 Ammore e ...

Rai 3 : Raffaella Carrà riparte da Fiorello : Raffaella Carrà riparte da Fiorello su Rai 3. Un ingresso in punta di piedi, un racconto intimo, un incontro che si snoda come un lungo viaggio.

A Raccontare Comincia Tu : Raffaella Carrà debutta su Rai3 con Fiorello – Promo : Fiorello e Raffaella Carrà Attesi ritorni. Fiorello, che da anni alla televisione si concede con il contagocce, ha deciso di rimetterci piede in occasione di un altro rientro di spicco in Rai (in veste di conduttrice), quello di Raffaella Carrà. Quest’ultima è pronta a tornare in tv con A Raccontare Comincia Tu (nuovo titolo de La Mia Casa è la Tua), trasmissione incentrata su interviste a grandi personaggi dello spettacolo realizzate nella loro ...

Fiorello non scherza - smascherata la Rai : 'Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo' : Durante la puntata del Rosario della sera , su Radio Deejay, Fiorello fa un nome importante. Ospitando Ghali, fa uno spoiler clamoroso. Parlando di Sanremo, dice al cantante: 'Non l'hai mai visto? L'...

La mia casa è la tua casa - lezione di Raffaella Carrà alla Rai : riesce a portare in studio Fiorello : Non si è più saputo nulla del suo one man show in Rai. Il cambio alla direzione generale, come spesso accade, ha stoppato il progetto. Ma intanto si sa che Fiorello tornerà in onda sui canali di Viale Mazzini con un mostro sacro come Raffaella Carrà. "Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffael

A Raccontare Comincia Tu : Raffaella Carrà debutta su Rai3 con Fiorello : Raffaella Carrà Attesi ritorni. Fiorello, che da anni alla televisione si concede con il contagocce, ha deciso di rimetterci piede in occasione di un altro rientro di spicco in Rai (in veste di conduttrice), quello di Raffaella Carrà. Quest’ultima è pronta a tornare in tv con A Raccontare Comincia Tu (nuovo titolo de La Mia Casa è la Tua), trasmissione incentrata su interviste a grandi personaggi dello spettacolo direttamente dalla loro casa e ...