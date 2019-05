Deraglia un treno a Messina | 14 feriti e un morto | ma è un’esercitazione di Protezione

Texas - feroce incendio dopo il Deragliamento di un treno merci che trasportava etanolo : evacuazioni [FOTO e VIDEO] : Un treno merci che trasportava etanolo è deragliato nei pressi di Fort Worth, in Texas, prendendo fuoco e provocando l’evacuazione delle case vicine e una risposta d’emergenza per materiali pericolosi. È successo poco prima dell’1 (ora locale) di stamattina, 24 aprile, sul lato sudorientale della città. I vigli del fuoco riferiscono che non è chiaro cosa abbia fatto deragliare i vagoni, ma violenti temporali si stavano facendo strada sull’area ...

Il treno merci Deraglia in diretta. Le immagini dell’incidente ferroviario accaduto nelle scorse ore in Pennsylvania : Le sconvolgenti immagini del deragliamento di un treno merci avvenuto a Dikison City, in Pennsylvania (Usa) diffuse dalla polizia locale. Ancora sconosciuta la causa dell’incidente, si sospetta che possa essere stata provocata da una rotaia distorta. Al momento non ci sarebbero feriti. L'articolo Il treno merci deraglia in diretta. Le immagini dell’incidente ferroviario accaduto nelle scorse ore in Pennsylvania proviene da Il Fatto ...

Deraglia vagone treno Napoli-Benevento : aperta inchiesta : Potrebbe essere stato un guasto meccanico a causare il Deragliamento di una delle tre carrozze di un treno della linea Eav con trenta passeggeri a bordo avvenuto nella serata di ieri in prossimità della stazione di Benevento, proveniente da Napoli con circa trenta passeggeri a bordo, nessuno dei quali e’ rimasto ferito. L’incidente ha riguardato uno dei tre vagoni del treno partito da Napoli centrale e diretto nel capoluogo sannita. ...

Deraglia un treno : sospesa la circolazione sulla tratta Roma – Cassino : Sono circa 50 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per ripristinare le normali condizioni dell’infrastruttura, danneggiata dallo svio di due carri vuoti di un treno merci nei pressi della stazione di Zagarolo. I lavori, si legge in una nota, proseguiranno anche durante tutta la notte per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria fra Ciampino e Colleferro, linea Roma-Cassino, dove la circolazione ...

Strage in Congo - Deraglia un treno merci : 24 morti di cui la maggior parte sono bambini : Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito al deragliamento di un treno merci a Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini. Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittime sono soprattutto bambini ed il bilancio dei morti e’ ...

Congo - treno merci Deraglia : almeno 24 morti tra cui molti bambini - : L'incidente è avvenuto a Bena Leka, nella provincia di Kasai, su un ponte sopra a un fiume. Diversi vagoni sono caduti in acqua. Oltre alle vittime ci sono 31 feriti. Secondo la polizia ferroviaria, ...

Almeno 24 persone sono morte per il Deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Domenica Almeno 24 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite quando un treno merci, che trasportava anche passeggeri clandestini e molti bambini, è deragliato nella Repubblica Democratica del Congo. L’incidente è avvenuto nella provincia di Kasai, nel centro-ovest del