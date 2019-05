Conciliazione paritetica 2019 | cos’è e come cambia a favore dei consumatori

termometropolitico

(Di giovedì 16 maggio 2019)dei: cos’è eper iCosa è a cosa serve la? È una modalità per risolvere le controversie evitando le aule di un Tribunale. Un sistema adoperato per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di consumo. In pratica di quelle questioni che vedono le ragioni deiopposte alle ragioni delle aziende. Per fare alcuni esempi questo tipo diè molto adoperata in settori quali le telecomunicazioni, i trasporti ferroviari e i trasporti aerei, le forniture di energia spesso oggetto di truffa.funziona e i vantaggi Prima di entrare nel merito e di vederefunziona la cosiddettapossiamo brevemente accennare alcuni vantaggi della stessa. Partiamo dalla indubbia possibilità di ...

VaCorvino : RT @santoman65: Preoccupante che Il 60% dei consumatori non conosce la conciliazione paritetica uno strumento veloce ed economico per la ri… - AlePiloni : RT @HelpConsumatori: ??Consumers’ Forum: conciliazione paritetica, questa sconosciuta. Sei italiani su dieci non ne hanno mai sentito parlar… - ConsumForum : RT @HelpConsumatori: ??Consumers’ Forum: conciliazione paritetica, questa sconosciuta. Sei italiani su dieci non ne hanno mai sentito parlar… -