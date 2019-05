repubblica

(Di martedì 14 maggio 2019) L'contraffatto veniva riin gran parte d'Italia, anche a rinomati ristoranti, e in Germania, applicando prezzi molto più bassi e concorrenziali rispetto all'effettivo valore di mercato

rep_bari : Olio di soia spacciato per extravergine, 24 indagati a Foggia: 'Venduto a noti ristoranti' [news aggiornata alle 10… - sadKrocco : RT @news24_city: Olio di soia spacciato per extravergine: 24 arresti nel foggiano - TeleCapriNews : Olio di #semi di soia spacciato per extra #vergine, 24 misure cautelari -