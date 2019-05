Mattarella alle cooperative | la Costituzione evoca la solidarietà 

agi

(Di martedì 14 maggio 2019) Il valore della solidarietà èto dalla: lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a sorpresa e tra gli applausi alla celebrazione del Centenario di fondazione della Confederazioneitaliane. L'Assemblea costituente ha fatto proprio nell'articolo 45 della Carta "il valore della cooperazione, riconoscendo i diritti delle formazioni sociali edndo la parola solidarietà che è parola chiave per le", ha sottolineato Mattarella. "Quanto avete fatto in questi decenni sottolinea il ruolo fondamentale delle formazioni sociali e dei ruoli intermedi, che non a caso laesprime come pilastro portante della vita della Repubblica", ha ricordato il Capo dello Stato. "Il movimento cooperativo", ha aggiunto, "si è mosso contrastando l'erronea convinzione che si possa esaurire ...

