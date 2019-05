Inter batte 2-0 Chievo e si riprende il terzo posto

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - eliminata Paolini : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

Internazionali d’Italia – Cecchinato batte un tosto De Minaur : l’azzurro vola al secondo turno : Marco Cecchinato vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia: battuto De Minaur in tre set Marco Cecchinato avanza al secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 3.452.538 dollari) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il 26enne siciliano, numero 19 del mondo e 16 del seeding, supera il ventenne australiano Alex De Minaur, numero 26 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in ...

Internazionali d’Italia – Jannick Sinner fa innamorare Roma! Il giovane azzurro rimonta e batte Johnson : Jannik Sinner batte Steve Johnson all’esordio negli Internazionali d’Italia: il giovane tennista azzurro trionfa in rimonta il suo primo match nel Masters 1000 romano Probabilmente non si scopre oggi, chi lo ha seguito in queste settimane lo sa bene, ma una vittoria in un Masters 1000, a 17 anni, deve pur voler dire qualcosa. Dunque ci vogliamo sbilanciare: il tennis italiano ha una nuova, talentuosa, stellina. Jannik Sinner fa innamorare ...

L'Intervento Onu. Liberati 900 bimbi-soldato : combattevano per il governo in Nigeria : La piaga africana: bimbi-soldato in addestramenti in Sud Sudan, Ap, . Novecento bambine e bambini sono stati Liberati da una milizia filogovernativa anti-Boko Haram nel nordest della Nigeria, che ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

La camorra si combatte Intervenendo sulla durata dei processi : La cronaca ci riporta ancora notizie drammatiche sulla piccola Noemi, la bambina di 4 anni ancora in prognosi riservata ferita per errore qualche giorno fa in un agguato di camorra nel centro di Napoli. Sul tema del contrasto alla camorra ci sarebbero molte cose da dire. Limitiamo le considerazioni

Inter - Nainggolan sfida ancora la Juventus : "Mi piace battere i più forti" : Radja Nainggolan e la Juventus , una sfida mai banale, e sarà così anche domani sera a San Siro: "È sempre stata una partita particolare perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. ...

Colonnese : 'Se l'Inter batte la Juve può arrivare seconda. Spalletti da confermare' : Francesco Colonnese , ex difensore dell 'Inter , è intervenuto a MC Sport per commentare il momento attuale dei nerazzurri. SULLA PARTITA CON LA ROMA - 'Nel primo tempo meglio la Roma, passata meritatamente in vantaggio. Nella ripresa l'Inter ha preso in mano il ...

Roma - Under suona la carica : “Battere l’Inter perché vogliamo la Champions” : Tanta concorrenza in quel reparto, una rivoluzione che ha un po’ scosso l’ambiente e un’altra serie di fattori. Sicuramente la stagione di Cenzig Under non può essere paragonata a quella dell’anno scorso, che fu però anche molto proficua per la Roma. Ora l’esterno d’attacco turco, dopo la ritrovata serenità dei giallorossi, punta alla conquista della qualificazione in Champions League a partire dal big ...

Inter - passo da Champions : batte 3-1 il Frosinone e ora lo "spareggio" con la Roma : L'Inter batte 3-1 il Frosinone e consolida il terzo posto in classifica. Reti di Nainggolan al 19', raddoppio per l'Inter di Perisic al 37' su rigore; nella ripresa in gol Cassata per il Frosinone e al 93' terzo gol nerazzurro di Vecino. Con la corsa Champions sempre più nel vivo, l'Inter di Spallet

RAFAEL AMICI 2019/ Attacca Vincenzo : 'Mi batte sull'Interpretazione ma non su...' : RAFAEL Quenedit Castro si conferma uno dei ballerini più talentuosi di AMICI 18: il giovane cubano è anche riuscito a far cambiare idea a Loredana Berté.

Batteri e funghi sulla Stazione Spaziale Internazionale : un “catalogo” aiuterà a comprendere l’impatto dei microrganismi sulla salute degli astronauti : È praticamente impossibile trovare un luogo abitato completamente libero da germi e Batteri, e la Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 400 chilometri dalla Terra non fa eccezione. Gli esperti di missioni spaziali ne sono consapevoli da tempo – spiega Global Science – e le principali agenzie finanziano regolarmente studi per comprendere e prevenire gli eventuali rischi per gli astronauti causati dai microrganismi. Nonostante ...