Zuppetta con crema cassata

(Di lunedì 13 maggio 2019)conLaconè una specialissima variante del tradizionale dolce napoletano. Un dolce morbido e cremoso, dal sapore ammaliante e irresistibile, che saprà fare da cornice ad un pranzo o a una cena. Ingredienti 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari Per il pan di spagna: 100 gr di fecola di patate 6 uova Una bustina di vanillina 200 gr di zucchero Un pizzico di sale 100 gr di farina 00 Una bustina di lievito Per la: 600 gr di ricotta di pecora 140 gr di zucchero a velo 25 gr di arancia candita 50 gr di gocce di cioccolato Procedimento Iniziate con il preparare il pan di spagna. Mettete in una ciotola della planetaria le uova insieme allo zucchero e sbattete fino a quando il composto avrà assunto un colore più chiaro e gonfio. A questo punto incorporatevi la fecola di patate, la farina, la vanillina e il lievito e mescolate dal ...

