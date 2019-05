UFC – Rose Namajunas pensa al ritiro | “non riesco più a divertirmi Rematch con Andrade?

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019)aldopo il ko a UFC 237 contro Jessica: la fighter americana ammette di non riuscire più a divertirsi all’interno dell’ottagono UFC 237 ha regalato al mondo delle MMA una nuova campionessa dei pesi paglia. Jessicaha infatti sconfittonel main event, grazie ad un poderoso slam nel quale la campionessa ha sbattuto la testa violentemente finendo ko. Una manovra incredibile, quasi un jolly, che ha permesso alla brasiliana di sopperire al maggior tasso tecnico della statunitense di origini lituane. Al termine della sfida,ha svelato dire aldalle MMA, in quanto sembra essere venuto meno il divertimento a combattere nell’ottagono: “? Voglio solo fare qualcosa di diverso nella mia vita adesso. Non lo so, vedremo. Non voglio prendere alcuna decisione adesso. Non lo so. È solo ...

mmatalks1 : 'Se ne sono dette sulla finalizzazione di @jessicammapro ai danni di Rose Namajunas': @genki91 dice la sua sul main… - MMAWorldInside : #UFC237 results: Laureano Staropoli (Pepi_Laureano) def. Thiago Alves via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)… - RJPooch : UFC 237 Main Card Predictions — Bethe Correia over Irene Aldana — Thiago Alves over Laureano Staropoli — José Aldo… -