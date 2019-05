Stabile occupato a Roma | Andrea Alzetta | Da ora in poi siamo disposti a pagare le

Stabile occupato - Spin Time : "Se denunciano l'elemosiniere del Papa - pronti ad autodenunciarci tutti" : “Nel caso in cui l’elemosiniere del Papa venisse denunciato, siamo pronti ad autodenunciarci tutti”. Lo annuncia Andrea Alzetta di Spin Time commentando il gesto dell’elemosiniere del Papa che ha rotto i sigilli al contatore di uno Stabile occupato a Roma.“Il Cardinale Krajweski ha obbedito al Vangelo - ha aggiunto - ha guardato prima ai bisogni delle persone che soffrono. La legalità se non è ...

Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno Stabile occupato : Il cardinale Konrad Krajewski: "C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e oltre cento bambini"

Stabile occupato a Roma - elemosiniere del Papa riattiva la luce. Salvini : «Ora paghi le bollette arretrate» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

L'elemosiniere del Papa toglie i sigilli al contatore di uno Stabile occupato a Roma (ma la morosità resta) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Roma - “elemosiniere del Papa riallaccia corrente a palazzo occupato”. Il portavoce dello Stabile : “Esagerazione giornalistica” : Dopo cinque giorni al buio, è tornata la luce nel palazzo al numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Nell’edificio occupato vivono “450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute”, riferisce Andrea Alzetta, portavoce di Spin Time Labs, l’associazione legata al condominio. La corrente elettrica era stata staccata dall’azienda Hera per morosità. A ...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno Stabile occupato a Roma (ma la morosità resta) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riallaccia la luce elettrica in uno Stabile occupato : Il Vaticano entra nella diatriba politica con un gesto che farà sicuramente discutere: l’Elemosiniere del Papa ha rotto i sigilli e riattacato corrente in un palazzo occupato di Roma, lo SpinTimeLabs dove vivono 100 bambini.Dopo aver già incontrato famiglie rom, da Papa Francesco un nuovo gesto contro il razzismo e il DecretoSicurezza bis. Konrad Krajewski, Elemosiniere pontificio, si è calato in un tombino e ha riallacciato la corrente ...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno Stabile occupato a Roma : «Gesto di umanità» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Stabile occupato a Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in Stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

Stabile occupato a Roma - il tesoriere del Papa riattiva la corrente (ma resta la morosità) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno Stabile occupato : Il cardinale Konrad Krajewski: "C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e oltre cento bambini"

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in uno Stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013