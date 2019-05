Salvini si appella al senso di responsabilità dei tifosi di Lazio e Atalanta non sta

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteoscrive alla Gazzetta dello Sport per chiedere aididi vivere serenamente la finale di Coppa Italia in programma a Roma mercoledì. Dice che si aspetta dalle due tifoserie una prova di, in particolare dalle curve, perché “eventuali tensioni rovinerebbero gli sforzi fatti negli ultimi mesi”. Quali sforzi?lo chiarisce subito dopo: “Nei giorni successivi avevo messo la faccia per dire alle curve di tutta Italia e agli sportivi un concetto chiaro. Sarebbe stato più facile, per un ministro dell’Interno, teorizzare il pugno duro. Vietare striscioni e trasferte, chiudere interi settori, azzerare le discussioni. Invece, avevo scelto un’altra via. Quella del dialogo e del buon, senza voler penalizzare ampie fette di pubblico per colpa di pochi “. il vicepremier rischia e si ...

