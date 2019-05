Roma Ztl Tridente | al via pre-esercizio dei varchi elettronici

Roma : da 2 maggio attivi varchi Ztl A1 del Tridente : Roma – “I varchi elettronici della Ztl A1 del Tridente saranno attivati, in pre-esercizio, dal prossimo 2 maggio e non dall’1 aprile come previsto in precedenza”. Cosi’, in una nota, l’agenzia Roma servizi per la mobilita’. L'articolo Roma: da 2 maggio attivi varchi Ztl A1 del Tridente proviene da RomaDailyNews.