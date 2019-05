Koler è un’app telefono bella | pratica e comoda da utilizzare con gli swipe

tuttoandroid

(Di lunedì 13 maggio 2019)è un'appche offre varie funzionalità accessibili in modo pratico e confortevole tramite gli. Nel caso di una chiamata in arrivo, prima di rispondere è possibile rifiutare e inviare un SMS, rifiutare oppure rispondere entro un numero specificato di secondi, mentre in una chiamata in corso è possibile rifiutare entro un numero specificato di secondi. L'articoloè un’appdacon gliproviene da TuttoAndroid.

