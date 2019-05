Justin Timberlake e Missy Elliott hanno ricevuto una laurea ad honorem | ora sono dottori

Missy Elliott e Justin Timberlake "Dottori" della musica con laurea ad honorem : Quando la musica diventa ufficialmente una questione culturale, l’università risponde: per questo Missy Elliott, Justin Timberlake hanno ricevuto la laurea ad honorem presso il Berklee College of Music, insieme al compositore Alex Lacamoire. Anzi, più della laurea, addirittura un dottorato, che è stato loro consegnato sabato 11 maggio. La CNN ha ricordato la nota ufficiale con cui il Berklee College of Music aveva ...

TI AMO! Justin Timberlake e il bacio più bello a Jessica Biel : Justin Timberlake, 38 anni e 10 Grammy già vinti, ha ricevuto una laurea ad honorem in musica dal prestigioso Berklee College of Music di Boston. E alla vigilia della cerimonia, il cantante ha festeggiato partecipando con la moglie Jessica Biel al concerto in onore di tutti i laureandi. Il momento più bello? Quando Justin si è avvicinato all’attrice ed è stato subito bacio, in mezzo alla platea.-- E' una delle coppie più belle di ...

Una reunion degli NSYNC come quartetto - senza Justin Timberlake - è all’orizzonte dopo il Coachella 2019 : dopo il ritorno sul palco con Ariana Grande per il Coachella 2019, potrebbe arrivare una vera reunion degli NSYNC come quartetto, senza Justin Timberlake. L'ipotesi è tornata alla ribalta dopo che il 14 aprile scorso JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone si sono uniti alla Grande per eseguire, durante il suo primo show al Coachella, Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored e il loro tormentone Tearin' Up My Heart. Il ...

La reazione di Justin Timberlake alla reunion degli NSYNC con Ariana Grande al Coachella : cambierà idea sulla reunion? : La reazione di Justin Timberlake alla reunion degli NSYNC con Ariana Grande al Coachella non si è fatta attendere: il Grande assente sul palco di Indio ha commentato il ritorno in scena degli ex compagni della boyband da cui è partita la sua carriera di popstar e ne è parso davvero entusiasta. Apparsi sul palco per esibirsi in Tearin' Up My Heart con la popstar di Thank U, Next, che si è unita a loro come quinto membro del gruppo, gli NSYNC ...

Justin Timberlake si ritira? / 'Fatemi godere questo momento perchè probabilmente...' : Justin Timberlake si ritira? Il cantante spiazza i fans con un annuncio a sorpresa: 'Fatemi godere questo momento perchè probabilmente...'.

Il denim secondo Justin Timberlake : Memphis è conosciuta nel mondo come culla di molti generi musicali americani, dal blues al rock and roll. Normale che la città in cui è nato anche Justin Timberlake sia la fonte di ispirazione per la seconda collaborazione che l'artista ha realizzato con Levi's. «Memphis e la sua musica sono sempre state una parte importante di me» dice Timberlake vincitore del Grammy Awards «ed è una parte enorme di ...

Justin Timberlake - Jessica Biel e quella mano : ecco perché ci piacciono sempre di più : Jessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: tifo e amore sugli spaltiJessica Biel e Justin Timberlake: ...