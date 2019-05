Brebemi | i costi aumentano | è una grande opera inutile E potrebbe non essere l’unica

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Le tariffe disono doppie rispetto agli altri concessionari autostradali. Sarebbe opportuno ridurle per aumentare il traffico ed evitare così che questa autostrada resti unae diventi invece finalmente un’veramente pubblica. Il grave stato di crisi finanziario della A35 si protrae dal 2012, ovvero da prima dell’apertura al traffico di questa infrastruttura nel 2014. Da allora tutti i bilanci sono stati chiusi in perdita e id’esercizio e finanziari sono stati nettamente superiori ai ricavi: complessivamente in sette anni le perdite ammontano a 240,7 milioni di euro. Nell’assemblea degli azionisti della scorsa settimana, anche il 2018 ha registrato un rosso di 38,1 milioni. Dati negativi che permangono, nonostante la modesta crescita di traffico del 20% derivante dall’interconnessione con l’A4,costata altri 60 milioni di euro, che ha ...

