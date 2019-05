Serie A:Empoli e Udinese,punti salvezza

Lottasempre più thrilling dopo le gare del pomeriggio domenicale. Un passo importante lo compie l'dopo l'1-3 in casa del Frosinone, già in B e senza più motivazioni.Gara chiusa nel 1° tempo:per i friulani doppietta di Okaka (11',44') e rete di testa di Samir (41').Lasagna sfiora il poker, Dionisi riduce il passivo nel finale. Ci crede anche l'terz'ultimo,che passa 1-2 in casa Samp e sale a -1 dal Genoa. Nella ripresa Farias (56') e Di Lorenzo (75'), accorcia Quagliarella su rigore al 92': troppo tardi.(Di domenica 12 maggio 2019)