optimaitalia

(Di domenica 12 maggio 2019) Stiamo vivendo settimane decisamente intense per quanto riguarda ilS8, considerando quanto raccolto negli ultimi giorni tra pregi e difetti del device che è stato lanciato sul mercato poco più di due mesi fa. Di recente, ad esempio, ci siamo soffermati sulla questione inerente il fenomeno-in, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul nostro magazine. Si può facilmente prevedere, analizzando anche la natura dell'anomalia, che il bug persista anche dopo l'aggiornamento di aprile.Ecco perché chi sta vivendo situazioni di questo tipo non può far altro che rivolgersi all'assistenza, confermando appunto la tesi portata avanti con il nostro primo contributo. Come vanno le cose per lo smartphone dopo aver testato la patch di aprile? Secondo le prime testimonianze rese pubbliche dai possessori delS8, sembra confermato il trend positivo per quanto ...

GioPao9 : Persiste burn-in, ma la batteria del #SamsungGalaxyS8 è promossa con l’aggiornamento di aprile - OptiMagazine : Persiste burn-in, ma la batteria del Samsung Galaxy S8 è promossa con l’aggiornamento di aprile… -