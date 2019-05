Nonnino va a prostitute | multato di 450 euro

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Stefano Damiano L'uomo di 90 anni è stato fermato dai vigili edi 450Alla veneranda età di 90 anni unè stato 'beccato' mentre andava a. È successo a Perugia dove, da circa venti giorni, è uscita l'ordinanza del sindaco (il 24 aprile scorso), riproposta ogni anni dall'amministrazione comunale, per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada. Da quel momento in poi sono partiti i controlli a tappeto che hanno portato a tre persone multate tra cui l'anziano uomo di 90 anni. Ilè stato beccato dagli agenti della Polizia Municipale che si sono concentrati nelle zone dove il fenomeno è maggiormente presente anche di giorno: via Campo di Marte (zona Fontivegge) e Ponte San Giovanni (nella zona di via della Scuola). Proprio per la zona di Ponte San Giovanni più volte i residenti e i commercianti della zona hanno chiesto controlli ...

ernestocapasso : Il nonnino che a 90 anni è andato a prostitute va premiato no multato?????????? - OcchioSalerno : Va a prostitute a 90 anni, nonnino fermato e multato - FuSignorina : Va a prostitute a 90 anni: nonnino fermato dai vigili e multato di 450 euro -