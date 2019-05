MARCO PANTANI FU UCCISO? Video Le Iene | dossier all' Antimafia Non si è

MARCO PANTANI è stato ucciso?/ Video Le Iene : "Manomesse prove sulla morte" : Marco Pantani è stato ucciso? Le prove sulla sua morte sono state manomesse? Video, a Le Iene una nuova testimonianza sulle anomalie nell'indagine.

SBK – Domenica ad Imola correrà anche MARCO PANTANI : il casco di Roccoli omaggia il Pirata : Il sei volte campione, Massimo Roccoli, onora il ricordo di Marco Pantani con un casco commemorativo indosserà Domenica ad Imola Massimo Roccoli in sella alla Yamaha R6 preparata dal Team Rosso Corsa parteciperà come wild card alla quinta prova del campionato mondiale Supersport, in occasione del Pirelli Italian Round che si disputerà questo weekend all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota romagnolo ha deciso ricordare, ...

Tutta la verità - MARCO PANTANI : il pirata fu ucciso? : Nuovo appuntamento sul Nove con il ciclo Tutta la verità, giovedì 2 maggio alle 21:25 va in onda lo speciale inedito “GIALLO Pantani” (1×90’), che ricostruisce le circostanze misteriose che avvolgono la morte del campione di ciclismo Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004, anche alla luce della richiesta inoltrata ad aprile 2019 dalla famiglia Pantani alla Commissione Parlamentare Antimafia per l’apertura di una nuova inchiesta. Il ...

Caso MARCO PANTANI : il movente? “Legato a un’organizzazione e a soldi” : L’avvocato Antonio De Renzis, legale della famiglia Pantani, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. De Renzis, sul Caso Marco Pantani, arrivato alla Commissione antimafia, ha dichiarato: “Sono convinto che i giornalisti siano una risorsa perché soprattutto gli ultimi anni stanno aiutando in tante ...

MARCO PANTANI - i fotogrammi del suo corpo possono ancora dirci qualcosa : L’esser stati spettatori di qualche telefilm incernierato su indagini avveniristiche ci ha trasformati tutti in apprendisti investigatori, la cui stregoneria sta nell’immaginare la soluzione a dispetto di chi ha lavorato sul campo. Capita spesso di credere di saperne di più, di diffidare dell’operato di chicchessia, del dubitare di azioni e intenzioni. Non è una di quelle storie. La “vicenda Pantani” è una storia di amore. Amore di una mamma per ...

“Il volto di MARCO è pieno di tagli profondi e lividi” - il Generale Rapetto vuole andare fino in fondo : sarà fatta giustizia sulla morte di Pantani? : Umberto Rapetto svela degli importanti retroscena sulla morte di Marco Pantani: le affermazioni del Generale di Brigata della Guardia di Finanza riusciranno a far riaprire il caso sul decesso del Pirata? Pochi giorni fa si è tornato a parlare della morte di Marco Pantani, con dei dettagli agghiaccianti rivelati da Umberto Rapetto, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, alla Commissione Parlamentare Antimafia. Il caso sulla morte del ...

MARCO PANTANI - il generale Rapetto in commissione Antimafia : “C’era qualcuno con lui quando morì. Corpo fu spostato” : “qualcuno era con lui” quando Marco Pantani è morto il 14 febbraio 2004 nella camera da letto di in un appartamento al quinto piano del residence ‘Le Rose’ di Rimini. È la tesi che Umberto Rapetto, già generale di brigata della Guardia di finanza, ha esposto in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. Il generale, scelto come consulente dalla famiglia del campione di ciclismo, ha fatto riferimento in ...

Morte MARCO PANTANI - Umberto Rapetto in Commissione Antimafia : “Non era solo quando morì”. Le ultime novità sul Pirata : Emergono importanti novità riguardo alla Morte di Marco Pantani, scomparso tragicamente il 14 febbraio 2004. Umberto Rapetto, generale di brigata della Guardia di Finanza, oggi è intervenuto davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia riportando delle importanti rivelazioni in merito al decesso del Pianeta. Rapetto si è soffermato sulla presenza dei sotterranei e di un garage nell’albergo in cui è stato trovato il corpo del ciclista: ...

MARCO PANTANI - Gozzoli. "Riporteremo a Cesenatico i cimeli del Pirata" : cimeli, bici, maglie trofei del pirata finiti in giro per il mondo, al chiuso nelle case di privati che li hanno acquistati? No, grazie, il loro posto è a Cesenatico, città natale del grande campione ...