Il ponte di Genova | cronologia di un disastro su National Geographic questa sera

Il ponte di Genova - cronologia di un disastro su National Geographic : Genova, 14 agosto 2018. Il capoluogo ligure si sveglia sotto una pioggia fitta e pesante. Alle ore 11.36 un boato cancella in un istante il rumore dell’acqua che cade, quello dei clacson delle auto incolonnate verso il ferragosto, le voci di un’intera città. È crollato il Ponte Morandi che collega la riviera di Levante con quella di Ponente, e nel suo collasso ha portato con sé anche 43 vite in una giornata ...

Crollo ponte Genova : domani niente rientro degli sfollati a causa del vento : A seguito dell’avviso di vento di burrasca per domani in Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova ha annunciato che le operazioni di recupero beni da parte delle famiglie degli sfollati in seguito al Crollo del viadotto Morandi, in programma domani, sono state rimandate, in accordo con il Comitato degli sfollati, alla domenica successiva. A seguito dell’avviso emesso dalla protezione civile della Regione Liguria entrano in ...

'Il ponte di Genova - Cronologia di un disastro' - in tv il documentario. I soccorritori : "Sembrava l'inferno" | VIDEO : In anteprima su Today una clip tratta dal documentario sul crollo del Ponte Morandi, in onda in prima visione assoluta il 12...

ponte Genova : denunciati furti in case : Genova, 10 MAG - La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi ha sporto denuncia per effrazioni avvenute in 8 abitazioni e alcune cantine nei palazzi sotto il moncone est di ...

Crollo ponte Genova : la struttura commissariale denuncia furti : La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi, per conto del demanio, ha sporto denuncia per effrazioni avvenute in otto abitazioni e alcune cantine nei palazzi sotto il moncone est di Ponte Morandi. Il caso dei furti è venuto alla luce in occasione del quarto e ultimo rientro degli sfollati nelle loro case, ma la denuncia e’ stata fatta precedentemente. I tecnici di Ireos, una delle aziende impegnate nella ...

Crollo ponte Genova : ricostruzione iniziata anche a est : I lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera sono iniziati anche nel cantiere sulla sponda est del Polcevera. Lo comunica la struttura commissariale precisando che si tratta dell’avvio degli interventi per i 14 pali di fondazione di quella che sara’ la futura pila numero 11. I lavori si stanno svolgendo in una porzione di superficie su cui non insiste, ovviamente, quanto resta da demolire del vecchio viadotto. Ora il cantiere di ...

ponte Genova - iniziato rientro sfollati : ANSA, - Genova, 6 MAG - Sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Ponte Morandi, la cosiddetta 'zona nera', ndr, e che oggi, per l'ultima volta, avranno accesso alle ...

Genova : il ponte Morandi verso il nulla : A nove mesi dalla tragedia la ricostruzione è lontana, con Autostrade che ha fatto 5 ricorsi al Tar e potrebbe avere un risarcimento di 200 milioni

ponte Genova : Genoa e Samp match benefico : ANSA, - Genova, 23 APR - Una partita benefica per le aziende e i commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi: in campo una formazione composta da giocatori di Genoa e Sampdoria, chiamata per l'...

ponte Morandi - a Genova via Fillak riapre al traffico 8 mesi dopo la tragedia - Sky TG24 - : La via, riaperta alla presenza del sindaco di Bucci, del presidente della Regione Toti e del viceministro ai trasporti Rixi, era l'ultima delle strade interdette al traffico. I manifestanti chiedono ...

Genova - ponte Morandi : proseguono i risarcimenti alle aziende : proseguono i risarcimenti per le aziende o liberi professionisti con sede nella zona rossa\arancione di Genova che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito al crollo del Ponte Morandi. Il commissario delegato per l’emergenza Giovanni Toti ha firmato un nuovo provvedimento di liquidazione a favore della Camera di commercio di Genova (ente attuatore) che potrà effettuare i pagamenti per altre 11 aziende che hanno già presentato domanda ...

Genova - il 27 maggio amichevole pro ponte Morandi. Genoa e Samp insieme : "Facciamo squadra per Genova": è questo lo slogan scelto per la gara benefica che il prossimo 27 maggio, giorno successivo alla conclusione del campionato, vedrà di scena al Ferraris una sfida ...

ponte Genova : solo 4 palazzi evacuati saranno demoliti : saranno soltanto quattro, su sette, gli edifici di via Porro, sotto il moncone est di Ponte Morandi, a essere demoliti. Lo ha detto il direttore della struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera Roberto Tedeschi oggi durante una commissione consiliare. In totale i palazzi rimasti disabitati dopo il crollo del 14 agosto e acquisiti dalla struttura commissariale sono sette (11 civici) in via Porro sotto la pila 10, oltre un ...

ponte Genova - Bucci : “Ritardi? Ci sono - ma saremo pronti il 15/4/2020” : “Tedeschi ha ragione nel dire che ci sono due settimane di ritardo nelle attività di demolizione, ma non vuol dire che ci siano dei ritardi sulla realizzazione del nuovo Ponte che verrà inaugurato il 15 aprile 2020”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, commentando – a margine di una conferenza stampa a Palazzo Tursi – le dichiarazioni del direttore della struttura commissariale, Roberto Tedeschi, rilasciate ...