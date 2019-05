Festa della mamma,uno su 3 regala fiori

Più di un italiano su tre (34%) non rinuncia a offrire un mazzo dio una pianta in occasione.E' quanto emerge da un sondaggio on line di www.cold iretti.it. La preferenza accordata airiguarda tutte le età e batte nettamente gli altri tipi di regalo come cioccolatini o altri dolciumi (13%), gioielli o oggetti di bigiotteria (13%), vestiti o altri capi di abbigliamento (12%). Rilevante -segnala Coldiretti- è la percentuale di quanti hanno scelto di non fare regali: il 28%.(Di domenica 12 maggio 2019)