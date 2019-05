huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Di recenteha formulato la previsione che i 5si divideranno. Mi piacerebbe che la previsione assurgesse ad auspicio e, a seguire, a obiettivo da perseguire attivamente. Ma ci si deve lavorare, interloquendo politicamente. Quel che ancora non si è cominciato a fare. Difficilmente la rottura potrebbe venire da sé. Quello diè un primo passo rispetto alla ottuso, superficiale approccio del passato: i 5sono fenomeno complesso e, certo, contraddittorio, ma di sicuro non si risolvono nel politicismo di Di Maio. Il quale, in una prima fase, sembrava una risorsa impegnata a far maturare al Movimento una cultura di governo e che ora invece si è trasformato in un problema. Con il suo cinico attaccamento al potere, nel segno della più vecchia, disinvolta politique politicienne. Chi fa politica, come, non può ...

capuanogio : Alla fine il modello di divisione dei #dirittitv della #SerieA è simile a quello della #PremierLeague. Con un paio… - HuffPostItalia : Divisione dei 5 stelle? Zingaretti ci lavori - golnux : @eclecticax Comunque non è questo che fa differenza per la Juve, ma la divisione dei diritti TV (market pool) -