Calcio: il Torino piega il Sassuolo 3-2

Ilnel finale sorpassa (3-2) ile resta in corsa per l'Europa. Parte forte il Toro: Consigli salva su De Silvestri e al 16' Belotti su rigore scheggia la traversa (braccio di Magnanelli).Al 27' passa a sorpresa ilcon Bourabia che poi viene espulso per doppia ammonizione.Reazione granata: Consigli dice no a Izzo e Iago Falque.Ripresa:ancora Consigli respinge su Belotti che al 56' pareggia.insiste,ma al 71'Lirola di tacco beffa Sirigu.non ci sta e ribalta il punteggio con Zaza (81'), Belotti (82')(Di domenica 12 maggio 2019)