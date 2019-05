Arisa a Domenica In | Mara Venier fa un errore e bacchetta gli autori

Domenica In – Trentacinquesima puntata del 12 maggio 2019 – Arisa - Bianca Guaccero - Giuseppe Zeno tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentacinquesima puntata del 12 maggio 2019 – Arisa , Bianca Guaccero , Giuseppe Zeno tra gli ospiti. sembra essere il ...

Quelli che il calcio su Rai 2 domenica 14 aprile - ospite Arisa : Quelli che il calcio la puntata di domenica 14 aprile su Rai 2 gli ospiti Torna domenica 14 aprile dalle 14 su Rai2 l’appuntamento con Quelli che il calcio in simulcast anche su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ospite della puntata Arisa che presenterà in anteprima tv il nuovo singolo “Una nuova Rosalba in città”, prodotto da Matteo Cantaluppi e in radio da venerdì 12 aprile, title track dell’ultimo album ...