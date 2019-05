Uscita RAGE 2 imminente | Bethesda svela i piani per il futuro del gioco

optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Manca ormai meno di una settimana alla release ufficiale di2, lo sparatutto in salsa post apocalittica curato dai ragazzi di, e chiaramente tanta è la curiosità all'interno delle fila della community in merito a cosa gli sviluppatori si sono inventati per infarcire la loro produzione. Nel corso delle ultime settimane tante sono state le indiscrezioni e le conferme da parte degli addetti ai lavori, con tutte le informazioni trapelate in rete che hanno permesso di ricostruire un quadro che consente di nutrire adeguate speranze nei confronti di questo secondo capitolo della serie.Durante le ultime ore ulteriori dettagli su2 sono stati condivisi con l'utenza da parte della stessa. Come riportato da Gamerant, lo studio ha infatti pubblicato la roadmap dei contenuti che terrà per mano la community e la accompagnerà nel tragitto dall'delfino ai ...

