L' uomo accusato di aver sparato a Noemi | Io non c' entro niente

(Di sabato 11 maggio 2019) “Non c’con questo fatto”. Armando Del Re,die compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola, si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip deciderà se convalidare o meno il fermo nella giornata di lunedì. Assistito dall’avvocato Claudio Davino, Del Re ha ricostruito i suoi movimenti nel periodo a ridosso del raid.Dopo l’interrogatorio di Nurcaro, la difesa ha posto l’accento su alcuni momenti di raccolta degli elementi che hanno consentito agli inquirenti di arrivare a Del Re e ha rilevato come dalle intercettazioni ambientali agli atti dell’indagine non emergerebbe, a suo dire, alcun elemento certo che leghi Del Re al raid.

