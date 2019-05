Inter – Il comunicato della Curva Nord

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019) Lain attesasfida di lunedì sera contro il Chievo lancia un chiaro messaggio alla squadra.Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in Champions League, 9 punti per finire la stagione nel migliore dei modi. È stato un anno calcisticamente travagliato tra cambi dirigenziali, punte spuntate e stelle offuscate.Il ritorno nella Coppa Regina, vissuto in maniera altalenante tra l’illusione e la libidine iniziale e l’inesorabile affievolirsi e perdersi successivo; poi L’Europa League, quasi distrattamente perduta per strada. In Italia invece, a parte la solita folle sottovalutazioneCoppa nostrana, un campionato che non ha mai e poi mai dato l’impressione di poter prendere una piega superiore al portare a casa una sufficienza stiracchiata.270 minuti al terminestagioneCiononostante, a 270 minuti dal termine, la classifica ci vede al terzo posto, quindi in ...

