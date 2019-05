I giochi ancora sono aperti per la Roma

Nintendo all'E3 2019 con Direct - presentazioni video e giochi non ancora annunciati in uscita entro marzo 2020? : Il futuro di Nintendo sembra a dir poco interessante se teniamo conto di alcune informazioni che arrivano direttamente dalla voce del presidente Shuntaro Furukawa.Come riportato da Nintendo Everything infatti, Furukawa ha rivelato i piani per l'E3 2019 e non solo dato che ha confermato come le sorprese non mancheranno di certo all'interno di questo anno fiscale che si concluderà a marzo 2020. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle dichiarazioni ...

Dontnod Entertainment è al lavoro su due nuovi giochi non ancora annunciati : Dontnod Entertainment, il team dietro a Life is Strange, Vampyr e Remember Me, sta attualmente lavorando a due giochi non annunciati. Questo è stato rivelato attraverso un comunicato stampa che il team ha pubblicato, in cui ha anche annunciato i suoi ricavi annuali del 2018, riporta DSOGaming.Secondo il comunicato stampa, Dontnod Entertainment ha registrato una forte crescita delle vendite del 47,4% e ha generato ricavi per 14,3 milioni di Euro, ...

Tante promo sul Play Store : ecco le offerte su app e giochi Android valide ancora oggi : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 26 gratis) sul Play Store. C'è un modo migliore per iniziare al meglio la settimana? L'articolo Tante promo sul Play Store: ecco le offerte su app e giochi Android valide ancora oggi proviene da TuttoAndroid.

Gabe Newell risponde ai fan e conferma che Valve sta ancora lavorando a giochi per VR : Gabe Newell, il presidente di Valve, ha recentemente risposto a molte e-mail e ha condiviso alcune interessanti informazioni sui suoi gusti in fatto di giochi, lo stato di Valve, il futuro della realtà virtuale e altro ancora. Il canale YouTube Valve News Network, che raccoglie notizie sulla compagnia, ha condiviso le risposte di Newell.Come segnala Kotaku, Gabe Newell afferma di rispondere a molte e-mail ogni giorno, ma ultimamente ne sono ...