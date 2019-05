ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2019) Franklin Foer, scrittore, ex direttore del magazine New Republic ora all’Atlantic, è andato a Budapest, ha incontrato intellettuali, politici, manager, accademici e ha scritto uno splendido articolo in cui racconta come il premier ungherese Orbán sta trasformando il suo paese: al centro c’è la Centr

spiderminsung : Tom Holland che dice che gli piacerebbe fare Milo di Atlantis oooof ecco perché lo amo - GiovaFortuna : ' Vincere non è l' unica cosa che conta ' dice quel Napulegno frustrato di Auriemma ma gli piacerebbe. #CiaoDarwin - notrealsebaros : @Daniel__1899 @matteo_milan91 Gli piacerebbe -