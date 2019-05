Abusato di una 17 enne | due uomini sono stati puniti dalla folla | frustati da alcune

Violenza nella Circumvesiana - la testimonianza : "Ho scandito il mio 'no' più di una volta. Poi mi hanno spinta e a turno hanno Abusato di me" : Quattro ore di udienza assistita, in cui ha confermato le accuse, ha riconosciuto i suoi aggressori e raccontato gli abusi subiti. La 24enne violentata in un ascensore della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano ha ripetuto fra le lacrime quanto accaduto circa una settimana fa: l'hanno invitata con insistenza a fumare uno spinello in loro compagnia, per poi aggredirla. L'hanno violentata a turno, entrando ognuno nel vano ascensore mentre uno ...