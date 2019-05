wired

(Di sabato 11 maggio 2019) La rete non parla d’altro. Gli spoiler tormentano il sonno dei poveri fan. Draghi e non-morti sono sulla bocca di tutti. L’avventura diofsta per concludersi: dopo 8 stagioni e 69 episodi (alcuni dei quali lunghi quasi come film), mancano meno di 10 giorni a che venga messa in onda la puntata finale. E poi? Non ci resterà che piangere, per il destino dei tanti protagonisti e personaggi secondari che ci siamo lasciati alle spalle in un bagno di sangue, e perché il buon George RR Martin non sembra avere alcuna fretta di concludere la serie di libri che ha originato tutto. Per fortuna che ci sono ia consolarci: ecco 5 saghe per dimenticare le battaglie campali e gli intrighi di corte dei Sette Regni, dalpiù classico ai manga più recenti, ciascuna però con qualche elemento che ci ha ricordatoof. 5. Le spade di vetro, di Sylviane ...

MilanoCitExpo : 5 fumetti fantasy per prepararsi alla fine di Game of Thrones #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : 5 fumetti fantasy per prepararsi alla fine di Game of Thrones - Lineegrigie : Davvero non vi siete ancora iscritti al mio canale @YouTube? E cosa aspettate a farlo? Voglio dire, parlo di… -