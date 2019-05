Ufficiale Le Regole del Delitto Perfetto 6 | ultima stagione per farla franca in How to

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Come auspicato dal suo creatore Pete Nowalk, Ledel6 ci sarà e potrà dare una prosecuzione all'enorme cliffhanger con cui si è concluso il finale della quinta.Quella che sarà probabilmente l'del legal thriller con protagonista l'attrice premio Oscar ed Emmy Viola Davis aveva infatti lasciato lo spettatore con un finale più che aperto, la scomparsa di Laurel e di suo figlio Christophe, spariti nello stesso momento dopo la scoperta che il fratello della Castillo è implicato nella morte del padre di Nate.Nelle intenzioni del suo showrunner, Ledelavrebbe dovuto avere una sestaper proseguire il filone della cosiddetta "operazione falò", con cui nella quintasi è scoperto che l'FBI non ha mai smesso di indagare sui crimini legati a Sam Keating, il marito della protagonista Annalise, dal cui omicidio ...

