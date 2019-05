Perché le zanzare ci pungono?

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)lecile femmine, l’unico dei due sessi a pungere, hanno bisogno del sangue per poter produrre le uova e riprodursi. Ma quali sono i meccanismi molecolari che regolano lo stimolo a pungere nellefemmine? Uno studio coordinato da Paolo Gabrieli, ora al Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano, propone una prima risposta a questa domanda. La ricerca, condotta presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Pavia, viene pubblicata il 9 maggio 2019 sulla rivista internazionale PloS Biology. Studiando la zanzara tigre Aedes albopictus, una specie “aliena” in Italia e in Europa diffusasi a partire dagli anni ’90, i ricercatori hanno mostrato che nei primi giorni dopo aver ingerito delle soluzioni di zucchero, un alimento che in natura gli insetti trovano nel nettare delle piante e che usano per vivere e ...

