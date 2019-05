Pellissier dice addio al calcio a 40 anni dopo 17 in gialloblù

lanotiziasportiva

(Di venerdì 10 maggio 2019)ala 4017 in. Sergioappende le scarpe al chiodo.A quarant'compiuti, diciassette dei quali trascorsi con la maglia del Chievo addosso, il bomber aostano – 514 presenze ine ben 139 reti sempre intra Serie A, Serie B e Coppa Italia – comunicherà ufficialmente la sua decisione venerdì mattina in una conferenza stampa convocata per l'una a Veronello.Al fianco del capitano, vera icona del club, anche il presidente Luca Campedelli.Quattroin doppia cifra, ancora oggi nella ristrettissima cerchia dei giocatori in attività con almeno 100 goal.

