Masters1000 Madrid 2019 | il programma di oggi lunedì 6 maggio Orari | tv e streaming

(Di venerdì 10 maggio 2019) Giornata di quarti di finale al maschile e di semifinali al femminile per il torneo di, Masters 1000 per gli uomini e WTA Premier Mandatory per le donne. Ildel campo centrale, intitolato a Manolo Santana, si apre con la sfida serbo-croata tra Novak Djokovic e Marin Cilic, al loro ventesimo confronto sul circuito: conduce il numero 1 del mondo per 17-2, ed è appena la terza volta che i due si sfidano sul rosso. Prendendo in esame il settore maschile, il pomeriggio offre la sfida tra Roger Federer e Dominic Thiem, con l’austriaco che appare con qualcosa in più nei confronti dello svizzero, per come s’è svolto il suo torneo: nei 5 precedenti è lui a condurre per 3-2. In serata Rafael Nadal si confronta con Stan Wawrinka per la ventunesima volta: l’iberico ha sconfitto lo svizzero in 17 di esse. Sull’arena dedicata ad Arantxa Sanchez, invece, va in ...

