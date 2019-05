Mareggiata Liguria | la Camera Riviere Liguria apre i bandi per i danni

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le imprese di Imperia, La Spezia e Savona danneggiate dalladel 29 e 30 ottobre potranno presentare domanda di contributo alladi Commerciodiin base ai dueaperti dalla Regione. Le misure di intervento a disposizione delle imprese sono due. Il bando Misura 1 prevede contributi per un importo massimo di 20 mila euro e la domanda andra’ presentata entro il 30 maggio 2019. Nel bando Misura 2 il contributo massimo sale a 450 mila euro e il termine per presentare la domanda e’ il 7 giugno.e modulistica sono scaricabili dal sito delladi commerciodiai seguenti link: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id news=2631 e www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id news=2633. L'articolo: laper iMeteo Web.

BJLiguria : Mareggiata di ottobre, aperti i bandi per le domande di contributo - - IMPERIATV : MAREGGIATA DELL’OTTOBRE 2018: AL VIA I BANDI PER I CONTRIBUTI ALLE I ... - Imperia TV - AugustoComes : RT @CCIAARIVLIG: News sito Fino al 7 giugno – Misura 2 – Presentazione delle domande di contributo per i danni arrecati alle imprese dalla… -