Giappone | al via i test del treno più veloce del mondo

Giappone : al via i riti per l'abdicazione dell'imperatore Akihito - sul trono Naruhito : l'abdicazione di Akihito è la prima in 200 anni di storia della casa reale Giapponese, la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni, a partire dal 660 a.C.

In Giappone ora si può viaggiare sul treno di Topolino : ... il treno di Hello Kitty è il più veloce del mondo In Giappone, il treno che regala un viaggio da favola in mezzo alla neve Il mondo Disney nasconde segreti che non ti aspetti Ecco cosa ci ...

ATP Barcellona – Nishikori spazza via Felix Auger-Aliassime : il Giapponese ai quarti in due set : Vittoria agevole per Kei Nishikori sulla terra rossa dell’ATP di Barcellona: il tennista giapponese stende Felix Auger-Aliassime in due set e vola ai quarti di finale Basta 1 ora e 24 minuti a Kei Nishikori per piegare le resistenze di Felix Auger-Aliassime e staccare il pass per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona. Il tennista giapponese, numero 7 del ranking mondiale maschile e 4ª testa di serie del torneo catalano, ha sconfitto il ...

Il Giappone sulla via Emilia : Quest’anno le mostre del festival Fotografia europea esplorano tematiche legate alle relazioni e all’intimità, con un approfondimento specifico sul Giappone. Leggi

Toyota Prius 2019 : al via le vendite della ‘storica’ ibrida Giapponese - caratteristiche e prezzi per l’Italia [FOTO] : Inizia la vendita della nuova Toyota Prius AWD-i 2019, svelata per la prima volta sul palcoscenico del Salone di Los Angeles e successivamente apprezzata dal pubblico europeo al Salone di Ginevra La nuova Toyota Prius anticipa ancora una volta i tempi, come accadde nel 1997 quando, per la prima volta, la tecnologia Full Hybrid Electric venne applicata a una vettura di serie, rivoluzionando da quel momento in avanti il modo di guidare e di ...

Terremoto-tsunami in Giappone - Fukushima : al via la rimozione del magma radioattivo : Il gestore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), ha dato il via ai lavori per la rimozione del magma radioattivo all’interno del reattore numero 3, uno dei tre colpiti dalla fusione del nocciolo 8 anni fa. Tepco ha dovuto decontaminare il piano all’interno dell’impianto a causa delle alte radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle attrezzature radiocomandate. Si dovranno sollevare 52 dei ...

Crozza/Di Battista e i progetti per il futuro - tra viaggi e ripensamenti : “Magari conosco un ingegnere in Giappone - lo frequento un paio di giorni e mi faccio un ponte tutto mio…” : Maurizio Crozza veste i panni di Alessandro Di Battista nel corso di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – e sui suoi progetti futuri afferma: “Non ho programmato niente. Una cosa che mi piacerebbe molto è andare in Giappone, conoscere un ingegnere, frequentarlo un paio giorni e poi fare un ponte mio. Magari il ponte sullo Stretto di Messina, sarebbe una cosa fichissima. Ma poi… non lo so se voglio fare un ...