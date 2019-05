Formula 1 – Ai box Red Bull spunta Marquez | “Mercedes è la più forte | ma…”

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Marcal Montmelò: le parole dello spagnolo della Honda in visita ai box Rednel weekend di gara del Gp di Spagna di1 E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna: Valtteri Bottas si è confermato il più veloce in pista a Barcellona, davanti a Hamilton e Leclerc. Quarto posto per Vettel, seguito invece da Verstappen: l’olandese della Redè riuscito a migliorare rispetto al mattino, forse motivato anche dalla presenza di Marcai box. Intercettato dai microfoni Sky, il campione del mondo di MotoGp ha raccontato le sue sensazioni in merito alla1: “Leclerc è molto giovane, sta facendo molto bene, ma siamo venuti qui in visita, per relax e divertirci con qualche amico. Qui in F1 o hai la macchina o non puoi fare niente, la Mercedes è la piùma speriamo che gli altri si avvicinino che per lo ...

