Fenomenologia Uber Elogio del cambiamento quello vero

ilfoglio

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma. Chissà come andrà, questo collocamento in Borsa di, la app ammazza-taxi che ha cambiato le nostre vite (o almeno quelle dei fortunati di altri paesi). Speriamo che non vada come quella di Lyft, la rivale che si è quotata la settimana scorsa e ha già perso il 30 per cento del suo valore. S