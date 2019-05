Cronaca dal nord ovest Giovane 35nne muore facendo jogging

Tir si rovescia nelle risaie - conducente in ospedale " Cronaca dal Nord Ovest : Nuovo incidente nelle campagne vercellesi. Intorno alle 15.30 di oggi, martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 31 bis, in zona San Silvestro, per un sinistro ...

Cronaca dal nord ovest. Incendio in Valsessera e in Valsesia - fuoco spento. Danni incalcolabili all'ecosistema : L' Incendio che da lunedì scorso ha colpito i boschi della Valsesia e della Valsessera è stato spento. La situazione è sotto controllo ed è monitorata costantemente. Domani Vigili del fuoco e ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : risultato - Cronaca e tabellino : Roma Napoli diretta LIVE – Come riporta Sky Sport ci sono ancora importanti presenze nell’infermeria giallorossa. El Shaarawy non sarà a disposizione per la gara contro il Napoli al pari di Alessandro Florenzi che si era bloccato per infortunio in Nazionale. Gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro e dovrà restare fermo per […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: risultato, cronaca e tabellino ...