Conte: sequestro nave Ong, giù migranti

"Sulla vicenda dellaMare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul. Laera già stata diffidata,ora si faranno le verifiche". Lo dice il premierin merito allagiunta a Lampedusa con 30soccorsi a bordo. "Isaranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe. Non li mettiamo nelle patrie galere o li affoghiamo in mare",ha precisato. Nel frattempo i naufraghi sono sbarcati e sono stati accolti da un applauso sulla banchina.(Di venerdì 10 maggio 2019)